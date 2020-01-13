В кассах ОСК Металлист билеты на матч Шахтера с Бенфикой стоят от 50 грн

В кассах харьковского стадиона «Металлист» началась продажа билетов на поединок 1/16 финала Лиги Европы между донецким «Шахтером» и португальской «Бенфикой».
Стоимость билетов начинается от 50 гривен. Болельщики могут приобрести билеты на официальном сайте клуба или в мобильном приложении, на сайтах-партнерах клуба или в кассах ОСК «Металлист».
Матч состоится 20 февраля в Харькове на стадионе «Металлист», который вмещает 40 тысяч зрителей, начало запланировано на 19:55.
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Источник — ФК Шахтер Донецк
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