В кассах ОСК Металлист билеты на матч Шахтера с Бенфикой стоят от 50 грн

Поединок Лиги Европы состоится 20 февраля в Харькове на стадионе «Металлист»

  • 13.01.2020 15:42
  • 909 просмотров
  • 1 комментарий
В кассах ОСК Металлист билеты на матч Шахтера с Бенфикой стоят от 50 грн
© ФК Шахтер Донецк
В кассах харьковского стадиона «Металлист» началась продажа билетов на поединок 1/16 финала Лиги Европы между донецким «Шахтером» и португальской «Бенфикой».
 
Стоимость билетов начинается от 50 гривен. Болельщики могут приобрести билеты на официальном сайте клуба или в мобильном приложении, на сайтах-партнерах клуба или в кассах ОСК «Металлист».
 
Матч состоится 20 февраля в Харькове на стадионе «Металлист», который вмещает 40 тысяч зрителей, начало запланировано на 19:55. 
 
 
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Источник — ФК Шахтер Донецк

(1 голос)

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Комментарии
    axylinam
    axylinam, 13.01.2020 16:40
    0
    Подозрительно дёшево,боятся видимо,что пустой стадион будет,ценой решили заманить
    Ссылка
    axylinam
    axylinam, 13.01.2020 16:40
    0
    Подозрительно дёшево,боятся видимо,что пустой стадион будет,ценой решили заманить
    Ссылка
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