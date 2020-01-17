Тренер Овьедо: «Ошибка Лунина не была решающей»

16-го января украинский вратарь Андрей Лунин дебютировал в составе команды «Овьедо», которая в матче Сегунды проиграла «Альмерии» 0:2.

Лунин допустил ошибку, которая привела ко второму мячу, но наставника Хави Росаду больше огорчил спорный первый гол, который команда пропустила с пенальти.

«Мы провели неплохой матч, и если не учитывать ошибку Лунина, то соперник почти ничего не создал у наших ворот. Я считаю, что не ошибка вратаря во втором голе, а именно пенальти стал решающим».

«Но много комментировать решение судьи не буду. Второй гол? Конечно, была ошибка, но все могут ошибаться. Я поддерживаю своих игроков», - сказал Росада.

В Сегунде команда занимает 17-е место.