Тренер Овьедо: «Ошибка Лунина не была решающей»

Первый гол сказался на игре больше

  • 17.01.2020 14:28
  • 1893 просмотра
  • 6 комментариев
Тренер Овьедо: «Ошибка Лунина не была решающей»
© twitter.com/RealOviedo

16-го января украинский вратарь Андрей Лунин дебютировал в составе команды «Овьедо», которая в матче Сегунды проиграла «Альмерии» 0:2.

Лунин допустил ошибку, которая привела ко второму мячу, но наставника Хави Росаду больше огорчил спорный первый гол, который команда пропустила с пенальти.

«Мы провели неплохой матч, и если не учитывать ошибку Лунина, то соперник почти ничего не создал у наших ворот. Я считаю, что не ошибка вратаря во втором голе, а именно пенальти стал решающим».

«Но много комментировать решение судьи не буду. Второй гол? Конечно, была ошибка, но все могут ошибаться. Я поддерживаю своих игроков», - сказал Росада.

В Сегунде команда занимает 17-е место.

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Источник — ФК Овьедо

(5 голосов)

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Комментарии
    DKTheBest2
    online
    DKTheBest2, 17.01.2020 14:52
    +2
    Kangoo Dingoo, 17.01.2020 14:40
    Ну всьо, лавка. Поки не вивчить іспанську та імена свої партнерів, сидітиме там довго.
    Я думаю, что испанский у Лунина уже на уровне разговорного. Язык легкий и Лунин молодой. В таком возрасте выучить язык не проблема вообще.
    Учитывая, что его поставили сразу на ворота лавка ему из-за этой ошибки не светит. Его ведь тоже брали в команду не просто так. Просматривали, изучали. Ошибся, бывает.
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    StrikeX
    online
    StrikeX, 17.01.2020 14:49
    0
    А він точно саме так висловився? Якщо так, то він не тренер - помилки Луніна там менше, ніж захисника Аррібаса.
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    RoNIkyo
    online
    RoNIkyo, 17.01.2020 14:40
    +4
    ihor7003, 17.01.2020 14:30
    Там на 90% защитник виноват мля
    Не важно. Главное чтобы Лунина выпустили еще и он доказал что деньги за него заплачены не зря. На старте сезона Куртуа партачил только так, а сейчас выгрызает намертво всё, что можно. Сможет норм играть - будем рады.
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    Kangoo Dingoo
      Kangoo Dingoo, 17.01.2020 14:40
    -3
    Ну всьо, лавка. Поки не вивчить іспанську та імена свої партнерів, сидітиме там довго.
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    Ukraine Donetsk
    online
      Ukraine Donetsk, 17.01.2020 14:36
    +4
    ihor7003, 17.01.2020 14:30
    Там на 90% защитник виноват мля
    Согласен. Тренер мог бы сказать толерантнее и указать на взаимную ошибку защитника и вратаря. Хотя по хорошему виноват защитник...
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    ihor7003
    online
      ihor7003, 17.01.2020 14:30
    +6
    Там на 90% защитник виноват мля
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 17.01.2020 14:30
    +6
    Там на 90% защитник виноват мля
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    RoNIkyo
    online
    RoNIkyo, 17.01.2020 14:40
    +4
    ihor7003, 17.01.2020 14:30
    Там на 90% защитник виноват мля
    Не важно. Главное чтобы Лунина выпустили еще и он доказал что деньги за него заплачены не зря. На старте сезона Куртуа партачил только так, а сейчас выгрызает намертво всё, что можно. Сможет норм играть - будем рады.
    Ссылка
    Ukraine Donetsk
    online
      Ukraine Donetsk, 17.01.2020 14:36
    +4
    ihor7003, 17.01.2020 14:30
    Там на 90% защитник виноват мля
    Согласен. Тренер мог бы сказать толерантнее и указать на взаимную ошибку защитника и вратаря. Хотя по хорошему виноват защитник...
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
    DKTheBest2, 17.01.2020 14:52
    +2
    Kangoo Dingoo, 17.01.2020 14:40
    Ну всьо, лавка. Поки не вивчить іспанську та імена свої партнерів, сидітиме там довго.
    Я думаю, что испанский у Лунина уже на уровне разговорного. Язык легкий и Лунин молодой. В таком возрасте выучить язык не проблема вообще.
    Учитывая, что его поставили сразу на ворота лавка ему из-за этой ошибки не светит. Его ведь тоже брали в команду не просто так. Просматривали, изучали. Ошибся, бывает.
    Ссылка
    StrikeX
    online
    StrikeX, 17.01.2020 14:49
    0
    А він точно саме так висловився? Якщо так, то він не тренер - помилки Луніна там менше, ніж захисника Аррібаса.
    Ссылка
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