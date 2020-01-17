Тренер Овьедо: «Ошибка Лунина не была решающей»

16-го января украинский вратарь Андрей Лунин дебютировал в составе команды «Овьедо», которая в матче Сегунды проиграла «Альмерии» 0:2.
Лунин допустил ошибку, которая привела ко второму мячу, но наставника Хави Росаду больше огорчил спорный первый гол, который команда пропустила с пенальти.
«Мы провели неплохой матч, и если не учитывать ошибку Лунина, то соперник почти ничего не создал у наших ворот. Я считаю, что не ошибка вратаря во втором голе, а именно пенальти стал решающим».
«Но много комментировать решение судьи не буду. Второй гол? Конечно, была ошибка, но все могут ошибаться. Я поддерживаю своих игроков», - сказал Росада.
В Сегунде команда занимает 17-е место.
Источник — ФК Овьедо
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Учитывая, что его поставили сразу на ворота лавка ему из-за этой ошибки не светит. Его ведь тоже брали в команду не просто так. Просматривали, изучали. Ошибся, бывает.
Учитывая, что его поставили сразу на ворота лавка ему из-за этой ошибки не светит. Его ведь тоже брали в команду не просто так. Просматривали, изучали. Ошибся, бывает.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.