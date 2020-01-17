Андрей БОГДАНОВ: «Рябоконь — не мой тренер»

29-летний украинский полузащитник Андрей Богданов прокомментировал свое решение сменить черниговскую «Десну» на «Колос».
«Решение покинуть «Десну» было вызвано сменой обстановки — играл через раз, моментами. Решил сделать себе новый вызов. Есть какие-то причины, о которых сейчас не хочется говорить.
Они вообще не связаны с финансовыми условиями, благодарен президенту за отношение. Можно сказать, что Рябоконь — не мой тренер. У меня были предложения из европейских чемпионатов, в финансовом плане хорошие, но я решил сделать такой шаг», — отметил Богданов.
Источник — ТК Футбол
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