Андрей БОГДАНОВ: «Рябоконь — не мой тренер»

29-летний украинский полузащитник Андрей Богданов прокомментировал свое решение сменить черниговскую «Десну» на «Колос».

«Решение покинуть «Десну» было вызвано сменой обстановки — играл через раз, моментами. Решил сделать себе новый вызов. Есть какие-то причины, о которых сейчас не хочется говорить.

Они вообще не связаны с финансовыми условиями, благодарен президенту за отношение. Можно сказать, что Рябоконь — не мой тренер. У меня были предложения из европейских чемпионатов, в финансовом плане хорошие, но я решил сделать такой шаг», — отметил Богданов.