Колос представил пятерых новичков

На первый зимний сбор в Турцию в составе ковалевского «Колоса» отправились пятеро новичков команды. На фото слева направо: Андрей Богданов, Евгений Ефремов, Кирилл Петров, Владислав Емец, Владислав Соловейчик.

Андрей Богданов. Родился 21 января 1990 в Киеве. Полузащитник. Воспитанник академии киевского «Динамо». За свою футбольную карьеру Богданов выступал за команды «Арсенал» (Киев), «Александрия», «Динамо» (Киев), «Металлист» (Харьков), «Эрготелис» (Греция), «Саксан» (Молдова), «Волынь» (Луцк), «Олимпик» (Донецк), «Арка» (Польша). Последним клубом Богданова была черниговская «Десна», из которой он и перешел в «Колос». Также Андрей Богданов провел 27 матчей за молодежную сборную Украины, в составе которой забил 5 мячей. В активе Богданова одна игра за национальную сборную Украины, которую он провел в 2013-м году, выйдя на замену в товарищеском матче против сборной Норвегии. В «Колосе» Богданов будет играть под №90.

Евгений Ефремов. Родился 17 января 1994 в Донецке. Защитник. Воспитанник академии донецкого «Шахтера», где и начал свою карьеру. Далее был мариупольский «Ильичевец», за который Евгений провел всего 7 матчей. Из Мариуполя Ефремов отправился в Швецию, где поиграл за два клуба: «Крамфорс-Аллиансен» (3 дивизион) и «Харносендс» (2 дивизион). В 2018-м году вернулся в Украину, где стал игроком столичного клуба «Оболонь-Бровар». За «пивоваров» Ефремов провел 5 матчей в сезоне 2017/2018, 24 матча в сезоне 2018/2019 и 17 матчей в первой части сезона 2019/2020. За это время правый защитник киевлян забил три гола. В «Колосе» Ефремов будет играть под №80.

Кирилл Петров. Родился 22 июня 1990 в Киеве. Защитник. Воспитанник ДЮФШ «Динамо» (Киев) имени Валерия Лобановского. В ДЮФЛ за «Динамо» провел 76 матчей, забил 19 голов. 5 апреля 2007 года дебютировал за «Динамо-2» в домашнем матче против ужгородского «Закарпатья». За «Динамо-2» в Первой лиге сыграл 50 матчей, в которых забил 3 мяча. С 2007 года играл также в дублирующем составе «Динамо», за который провел 30 матчей. Был заявлен на матч суперкубка 10 июля 2007 за основную команду, но на поле не вышел. После «Динамо» выступал за команды «Кривбасс» (Кривой Рог), «Говерла» (Ужгород), «Арсенал» (Киев), «Корона» (Польша), «Ордабасы» (Казахстан), «Олимпик» (Донецк). Последним клубом Петрова был азербайджанский «Нефтчи», в составе которого он провел 64 матча (начиная с сезона 2016/2017), забив при этом 1 гол. Также Кирилл Петров выступал за сборные команды Украины разных возрастов, начиная от U-16 и заканчивая U-21. Всего провел за сборные 72 матча, в которых забил 11 голов. В составе сборной U-19 стал чемпионом Европы в 2009 году. Во время турнира был капитаном и ключевым игроком сборной, сыграв во всех пяти матчах Евро, забив 2 мяча в ворота сборной Англии (2:2) на групповой стадии. В «Колосе» Петров будет играть под №5.

Владислав Соловейчик. Родился 25 мая 1999 в Риге, имеет латвийское гражданство. Полузащитник. Воспитанник академии «Сконто». За клуб провел два матча в Кубке Латвии. Перед сезоном-2017 перешел в клуб второго дивизиона РТУ/Академия «Сконто», где провел полгода. 31 августа 2017 года подписал пятилетний контракт с российским клубом «Зенит» (Санкт-Петербург). Выступал за фарм-клуб «Зенит-2» в первенстве ФНЛ — в сезоне 2017/2018 провел 14 игр, в сезоне 2018/2019 — одну игру. Также сыграл шесть матчей в молодежном первенстве 2018/2019. 1 марта 2019 отправился в аренду в клуб высшей лиги чемпионата Латвии «Валмиера Гласс», за которую дебютировал 31 марта в гостевой игре 3 тура против «Риги» (1: 0), выйдя на замену на 63 минуте. За сезон 2019 сыграл в 14 матчах чемпионата, забив 1 гол. Выступал за сборные Латвии U-17, U-18, U-19 и U-21, за которые провел 44 матча, забив 2 гола. В «Колосе» Соловейчик будет играть под №81.

Владислав Емец. Родился 9 сентября 1997 в Харькове. Полузащитник. Воспитанник академии луганской «Зари». Профессиональную карьеру начал в луганском клубе, где выступал за команды U-19 и U-21. Начиная с сезона 2017/2018 выступал за краматорский «Авангард» на правах аренды. В Краматорске Емец сыграл 54 матча за «Авангард», в которых забил один гол. За «Колос» Владислав будет выступать на правах арендного соглашения с луганской «Зарей», которое рассчитано на один год. В «Колосе» Емец будет играть под №29.

Все игроки, кроме Владислава Емца, заключили с «Колосом» полноценные соглашения.