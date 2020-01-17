Руслан КОСТЫШИН: «Надеемся, что Богданов станет мозговым центром»

Главный тренер «Колоса» Руслан Костышин прокомментировал подписание украинского хавбека Андрея Богданова.
«Игроки, которых мы подписали, действительно, очень хорошие исполнители. Если бы не согласие президента, эти трансферы не состоялись бы.
Очень рады, что подписали Богданова. Мне очень нравится, как он ведет игру. Надеемся, что с ним мы станем более разноплановыми в плане ведения игры, позиционной атаки. Надеемся, что он станет мозговым центром», - сказал Костышин в интервью телеканалу «Футбол 1».
Отметим, что в текущем сезоне Богданов провел за «Десну» 11 матчей во всех турнирах, где отдал одну результативную передачу.
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Источник — Sport.ua
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