Барселона может отправить Ракитича взамен на Бернардески

«Барселона» и «Ювентус» могут обменяться полузащитниками. Как сообщает caughtoffside.com, в Турин может отправиться Иван Ракитич, а в обратном направлении последует Федерико Бернардески.

Отметим, что «Ювентус» с лета интересуется Ракитичем. Ранее сам игрок заявлял, что хочет продолжить играть в «Барселоне».

В этом сезоне на счету хорвата 25 матчей за каталонцев, в которых он забил 1 мяч.

Бернардески провел 19 матчей за «Ювентус» и забил 1 мяч.