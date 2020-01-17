Барселона может отправить Ракитича взамен на Бернардески

Каталонцы собираются провернуть обмен с «Ювентусом»

  • 17.01.2020 11:42
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Барселона может отправить Ракитича взамен на Бернардески
© ФК Барселона. Иван Ракитич

«Барселона» и «Ювентус» могут обменяться полузащитниками. Как сообщает caughtoffside.com, в Турин может отправиться Иван Ракитич, а в обратном направлении последует Федерико Бернардески.

Отметим, что «Ювентус» с лета интересуется Ракитичем. Ранее сам игрок заявлял, что хочет продолжить играть в «Барселоне».

В этом сезоне на счету хорвата 25 матчей за каталонцев, в которых он забил 1 мяч.

Бернардески провел 19 матчей за «Ювентус» и забил 1 мяч.

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Источник — Caughtoffside

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