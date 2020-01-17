Тренер Спортинга: «Фернандеш - самый ценный игрок. Он стоит дорого»

Вскоре полузащитник португальского клуба может перебраться в «Манчестер Юнайтед»

  • 17.01.2020 10:44
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Тренер Спортинга: «Фернандеш - самый ценный игрок. Он стоит дорого»
© A BOLA. Бруну Фернандеш
Главный тренер «Спортинга» Силаш порассуждал о цене полузащитника команды Бруну Фернандеша.
 
Напомним, что игрока пытается купить «Манчестер Юнайтед». Ранее сообщалось, что стороны не могут договориться о цене на футболиста. МЮ предлагает 60 млн евро, но португальцы хотят 80.
 
«Фернандеш – необыкновенный футболист, лучший и самый ценный в нашей лиге, как было и в прошлом сезоне.
 
Я слышал, как кто-то сказал, что он не стоит тех денег, о которых вы говорите, и это правда. Он стоит намного больше.
 
В дополнение к атакующим навыкам он также жертвует собой в обороне. Бруну – лучший и самый ценный игрок. Когда у вас есть такой футболист, это нормально, что все вокруг хотят его заполучить», - сказал Силаш.
 
В текущем сезоне Фернандеш провел за «Спортинг» 25 матчей во всех турнирах, где забил 15 мячей и отдал 13 результативных передач.
 
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Источник — Goal.com

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