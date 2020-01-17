Тренер Спортинга: «Фернандеш - самый ценный игрок. Он стоит дорого»

Главный тренер «Спортинга» Силаш порассуждал о цене полузащитника команды Бруну Фернандеша.

«Фернандеш – необыкновенный футболист, лучший и самый ценный в нашей лиге, как было и в прошлом сезоне.

Я слышал, как кто-то сказал, что он не стоит тех денег, о которых вы говорите, и это правда. Он стоит намного больше.

В дополнение к атакующим навыкам он также жертвует собой в обороне. Бруну – лучший и самый ценный игрок. Когда у вас есть такой футболист, это нормально, что все вокруг хотят его заполучить», - сказал Силаш.

В текущем сезоне Фернандеш провел за «Спортинг» 25 матчей во всех турнирах, где забил 15 мячей и отдал 13 результативных передач.