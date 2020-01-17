Манчестер Юнайтед предложили подписать Кавани

Переход может состояться будущим летом

  • 17.01.2020 09:30
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Манчестер Юнайтед предложили подписать Кавани
© Instagram. Эдинсон Кавани

32-летний уругвайский форвард парижского ПСЖ Эдинсон Кавани может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед».

Контракт Кавани с ПСЖ рассчитан до лета 2020-го года, после чего он станет свободным агентом и сможет перейти в другой клуб бесплатно. «Манчестер Юнайтед» предложили подписать Кавани именно на бесплатной основе.

Эдинсон намерен перейти в клуб одной из европейских топ-лиг. Учитывая то, что ПСЖ не хочет отпускать футболиста в январе, единственным вариантом для него остается летний переход.

Ранее сообщалось, что мадридский «Атлетико» готов заплатить €15 миллионов, чтобы подписать Кавани этой зимой.

В текущем сезоне Кавани провел 14 матчей за ПСЖ во всех турнирах, где забил пять мячей и отдал одну результативную передачу.

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Источник — Manchester Evening News

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