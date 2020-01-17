32-летний уругвайский форвард парижского ПСЖ Эдинсон Кавани может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед».
Контракт Кавани с ПСЖ рассчитан до лета 2020-го года, после чего он станет свободным агентом и сможет перейти в другой клуб бесплатно. «Манчестер Юнайтед» предложили подписать Кавани именно на бесплатной основе.
Эдинсон намерен перейти в клуб одной из европейских топ-лиг. Учитывая то, что ПСЖ не хочет отпускать футболиста в январе, единственным вариантом для него остается летний переход.
Ранее сообщалось, что мадридский «Атлетико» готов заплатить €15 миллионов, чтобы подписать Кавани этой зимой.
В текущем сезоне Кавани провел 14 матчей за ПСЖ во всех турнирах, где забил пять мячей и отдал одну результативную передачу.
Источник — Manchester Evening News
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