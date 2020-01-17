Атлетико дает 15 миллионов евро за Кавани

«Атлетико» собирается в январе усилить свой состав уругвайским форвардом Эдинсоном Кавани.
Как сообщает Corriere delli Sport, мадридский клуб предлагает ПСЖ 15 млн евро за футболиста. Парижане хотят выручить за игрока 30.
Напомним, что контракт Кавани ПСЖ рассчитан до лета 2020-го года.
Ранее сообщалось, что парижане отказались отпускать Кавани этой зимой.
В этом сезоне Кавани провел 9 матчей за ПСЖ в чемпионате Франции и забил 2 мяча.
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Источник — Corriere dello Sport
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