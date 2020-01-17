Клопп расчитывает на Шакири и не собирается отпускать

Полузащитник продолжит играть за «Ливерпуль»

  • 17.01.2020 09:21
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Клопп расчитывает на Шакири и не собирается отпускать
© Liverpool Echo
Хавбек Джердан Шакири не покинет «Ливерпуль» в январе.
 
Как сообщает Liverpool Echo, главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп намерен удержать игрока в команде.
 
Отмечается, что немецкий специалист уже поговорил на эту тему с агентом 28-летнего швейцарского вингера и настоял, что в клубе не собираются отпускать его ни на каких условиях.
 
В текущем сезоне Шакири провел за «красных» 10 матчей во всех турнирах, где забил один гол.

Контракт футболиста с «Ливерпулем» рассчитан до лета 2023-го года. Ориентировочная стоимость Джердана составляет €22 миллиона.

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Источник — Liverpool Echo

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