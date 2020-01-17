Клопп расчитывает на Шакири и не собирается отпускать

Хавбек Джердан Шакири не покинет «Ливерпуль» в январе.
Как сообщает Liverpool Echo, главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп намерен удержать игрока в команде.
Отмечается, что немецкий специалист уже поговорил на эту тему с агентом 28-летнего швейцарского вингера и настоял, что в клубе не собираются отпускать его ни на каких условиях.
В текущем сезоне Шакири провел за «красных» 10 матчей во всех турнирах, где забил один гол.
Контракт футболиста с «Ливерпулем» рассчитан до лета 2023-го года. Ориентировочная стоимость Джердана составляет €22 миллиона.
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Источник — Liverpool Echo
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