Клопп расчитывает на Шакири и не собирается отпускать

Хавбек Джердан Шакири не покинет «Ливерпуль» в январе.

Как сообщает Liverpool Echo, главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп намерен удержать игрока в команде.

Отмечается, что немецкий специалист уже поговорил на эту тему с агентом 28-летнего швейцарского вингера и настоял, что в клубе не собираются отпускать его ни на каких условиях.

В текущем сезоне Шакири провел за «красных» 10 матчей во всех турнирах, где забил один гол.