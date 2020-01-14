Ливерпуль не отпустил Шакири в Рому

Английский «Ливерпуль» отклонил предложение римской «Ромы» об аренде 28-летнего швейцарского вингера Джердана Шакири до конца текущего сезона.

Клуб Пауло Фонсеки видел в Шакири замену Николо Дзаньоло, который выбыл до конца сезона из-за травмы колена. «Ливерпуль» не согласился на предложение «Ромы», заявив, что Шакири не покинет «Энфилд» в этом месяце.

В текущем сезоне Шакири провел за «красных» 10 матчей во всех турнирах, где забил один гол.

Контракт футболиста с «Ливерпулем» рассчитан до лета 2023-го года. Ориентировочная стоимость Джердана составляет €22 миллиона.