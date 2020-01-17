Челси отказался отдавать Баркли Вест Хэму

«Челси» ответил отказом «Вест Хэму» в аренде полузащитника Росса Баркли.
Напомним, что тренер «молотобойцев» Дэвид Мойес рассчитывал заполучить хавбека «Челси» до конца сезона. В «Вест Хэме» предлагали Баркли стабильное место в составе
В этом сезоне Баркли провел 10 матчей за «Челси» и забил 2 мяча.
Скорее всего главный тренер «Челси» Фрэнк Лампард рассчитывает на Баркли и предоставит ему больше игровой практики.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — The Guardian
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.