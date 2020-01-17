ВИДЕО. Первый финал для Украины в сезоне. Как Ястремская обыграла Соболенко

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№24 WTA) в 1/2 финала турнира WTA Premier в Аделаиде переиграла в двух сетах Арину Соболенко из Беларуси (№12 WTA) со счетом 6:4, 7:6 (7:4).
Смотрите видеообзор лучших моментов матча.
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Источник — YouTube
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