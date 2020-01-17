А вы видели Дыминского? Коломойский опроверг, что владеет 50% Карпат

По мнению олигарха, ФК «Днепр» умер от внутренней болезни

  • 17.01.2020 04:31
  • 707 просмотров
  • 2 комментария
А вы видели Дыминского? Коломойский опроверг, что владеет 50% Карпат
© БК Днепр. Игорь Коломойский на трибунах (второй справа)

Олигарх Игорь Коломойский опроверг информацию, что он владеет долей в львовских «Карпатах», которые терпят финансовое бедствие:

– Говорят, вы владеете 50% «Карпат». Поэтому клуб не могут продать. 
– Неправда. Никогда такого не было. Откуда вы это взяли? Вы Дыминского вообще давно видели?
 
– Его не видно уже очень давно.
– Сколько лет он уже отсутствует. Помню, в «Карпатах» был приличный парень директором — Игорь Дедышин. С тех пор ничего нет.
 
– Про «Днепр» хочется поговорить. Почему клуб умер?
– Там были причины. От внутренней болезни. 
 
– Поддерживаете «Днепр-1»?
– Как? Финансово? Нет. Не имею права, только морально. Я и баскетбольный «Днепр» никак не поддерживаю. 
 
– А сын как попал в команду?
– В смысле? Взяли его, контракт подписали. Вы считаете, что его взяли, потому что кто-то кого-то попросил?
 
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Источник — Трибуна

(2 голоса)

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Комментарии
    sadandr
      sadandr, 17.01.2020 05:14
    0
    КРАСАВЄЦ
    Ссылка
    Gwynbleidd
    online
      Gwynbleidd, 17.01.2020 04:53
    +4
    Хоть на один вопрос он дал честный ответ, хитрая еврейская рожа?
    Ссылка
    Gwynbleidd
    online
      Gwynbleidd, 17.01.2020 04:53
    +4
    Хоть на один вопрос он дал честный ответ, хитрая еврейская рожа?
    Ссылка
    sadandr
      sadandr, 17.01.2020 05:14
    0
    КРАСАВЄЦ
    Ссылка
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