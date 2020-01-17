А вы видели Дыминского? Коломойский опроверг, что владеет 50% Карпат

Олигарх Игорь Коломойский опроверг информацию, что он владеет долей в львовских «Карпатах», которые терпят финансовое бедствие:

– Говорят, вы владеете 50% «Карпат». Поэтому клуб не могут продать.

– Неправда. Никогда такого не было. Откуда вы это взяли? Вы Дыминского вообще давно видели?

– Его не видно уже очень давно.

– Сколько лет он уже отсутствует. Помню, в «Карпатах» был приличный парень директором — Игорь Дедышин. С тех пор ничего нет.

– Про «Днепр» хочется поговорить. Почему клуб умер?

– Там были причины. От внутренней болезни.

– Поддерживаете «Днепр-1»?

– Как? Финансово? Нет. Не имею права, только морально. Я и баскетбольный «Днепр» никак не поддерживаю.

– А сын как попал в команду?

– В смысле? Взяли его, контракт подписали. Вы считаете, что его взяли, потому что кто-то кого-то попросил?