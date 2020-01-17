Определились все пары 1/4 финала в Кубке Италии

Матчем «Пармы» и «Ромы» (0:2) завершилась стадия 1/8 финала Кубка Италии. Все результаты приведены ниже.
По их итогам определены пары 1/4 финала. Матчи этой стадии пройдут с 21 по 29 января.
Кубок Италии
1/8 финала, 9–16 января
09.01. Торино – Дженоа – 1:1 (пен. 5:3)
14.01. Наполи – Перуджа – 2:0
14.01. Лацио – Кремонезе – 4:0
14.01. Интер – Кальяри – 4:1
15.01. Фиорентина – Аталанта – 2:1
15.01. Милан – СПАЛ – 3:0
15.01. Ювентус – Удинезе – 4:0
16.01. Парма – Рома – 0:2
1/4 финала, 21–29 января
21.01. Наполи – Лацио
22.01. Ювентус – Рома
28.01. Милан – Торино
29.01. Интер – Фиорентина
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Источник — Sport.ua
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