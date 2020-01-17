Рома Фонсеки взяла верх над Пармой и вышла в 1/4 финала Кубка Италии

16 января состоялся заключительный матч 1/8 финала Кубка Италии. «Рома» под руководством Паулу Фонсеки, бывшего коуча «Шахтера», взяла верх над «Пармой» со счетом 2:0 и вышла в четвертьфинал.
Дублем у гостей отметился полузащитник Лоренцо Пеллегрини. В четвертьфинале римская команда встретится с «Ювентусом».
Кубок Италии. 1/8 финала
«Парма» – «Рома» – 0:2
Голы: Пеллегрини, 49 (0:1). Пеллегрини, 76, пенальти (0:2).
«Парма»: Коломби, Лаурини (Якопони, 64), Гальоло, Дермаку, Пеццелла, Барилла, Куцка, Куртич, Скоццарелла (Кулушевски, 70), Силигарди, Корнелиус (Инглезе, 46).
«Рома»: Пау Лопес, Коларов, Смоллинг, Флоренци (Бруну Перес, 79), Манчини, Кристанте, Пеллегрини (Верету, 85), Диавара, Калинич, Перотти (Клайверт, 70), Дженгиз Юндер.
Предупреждения: Лаурини, 37. Дженгиз Юндер, 54. Дермаку, 56. Пеллегрини, 57.
Судья: Пайретто.
Парма. Стадион «Эннио Тардини».
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.