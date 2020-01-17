Парма
0:2
Рома
16.01.2020, FT

Рома Фонсеки взяла верх над Пармой и вышла в 1/4 финала Кубка Италии

Дублем у гостей отметился полузащитник Лоренцо Пеллегрини

  • 17.01.2020 01:34
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Рома Фонсеки взяла верх над Пармой и вышла в 1/4 финала Кубка Италии
© Twitter. Паулу Фонсека

16 января состоялся заключительный матч 1/8 финала Кубка Италии. «Рома» под руководством Паулу Фонсеки, бывшего коуча «Шахтера», взяла верх над «Пармой» со счетом 2:0 и вышла в четвертьфинал. 

Дублем у гостей отметился полузащитник Лоренцо Пеллегрини. В четвертьфинале римская команда встретится с «Ювентусом».

Кубок Италии. 1/8 финала

«Парма» – «Рома» – 0:2

Голы: Пеллегрини, 49 (0:1). Пеллегрини, 76, пенальти (0:2).
 
«Парма»: Коломби, Лаурини (Якопони, 64), Гальоло, Дермаку, Пеццелла, Барилла, Куцка, Куртич, Скоццарелла (Кулушевски, 70), Силигарди, Корнелиус (Инглезе, 46).
 
«Рома»: Пау Лопес, Коларов, Смоллинг, Флоренци (Бруну Перес, 79), Манчини, Кристанте, Пеллегрини (Верету, 85), Диавара, Калинич, Перотти (Клайверт, 70), Дженгиз Юндер.
 
Предупреждения: Лаурини, 37. Дженгиз Юндер, 54. Дермаку, 56. Пеллегрини, 57.
 
Судья: Пайретто.
 
Парма. Стадион «Эннио Тардини».
 
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Источник — Sport.ua

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