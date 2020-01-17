Парма – Рома – 0:2. Видео голов и обзор матча

16 января состоялся заключительный матч 1/8 финала Кубка Италии. «Рома» под руководством Паулу Фонсеки, бывшего коуча «Шахтера», взяла верх над «Пармой» со счетом 2:0 и вышла в четвертьфинал.
Смотрите видео голов и обзор матча «Парма» – «Рома» – 0:2.
Лучшие моменты матча Парма - Рома
|75'
|ГОЛ ! С пенальти забил Лоренцо Пеллегрини (Рома).
|49'
|ГОЛ ! Мяч забил Лоренцо Пеллегрини (Рома).
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Источник — YouTube
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