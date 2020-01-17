Катарина Завацкая – Сачия Викери. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В пятницу, 17 января, на Australian Open четвертая сеяная Катарина Завацкая (№107 WTA) сыграет второй матч квалификации.
В рамках полуфинала отборочного турнира украинка сразится против американки Сачии Викери (№151 WTA). Ориентировочное время начала – 04:00 по Киеву после матча ATP Евгений Донской - Виктор Галович.
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Источник — Sport.ua
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