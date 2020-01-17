Дарья Лопатецкая – Кэти Макнелли. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В пятницу, 17 января, на Australian Open Дарья Лопатецкая (№332 WTA) сыграет второй матч квалификации.

В полуфинале отбора украинка встретится против десятой сеяной Кэти Макнелли из США (№117 WTA). Ориентировочное время начала – 02:30 по Киеву после матча Лейла Анне Фернандес - Майо Хиби.