Дарья Лопатецкая – Кэти Макнелли. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В пятницу, 17 января, на Australian Open Дарья Лопатецкая (№332 WTA) сыграет второй матч квалификации.
В полуфинале отбора украинка встретится против десятой сеяной Кэти Макнелли из США (№117 WTA). Ориентировочное время начала – 02:30 по Киеву после матча Лейла Анне Фернандес - Майо Хиби.
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Источник — Sport.ua
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