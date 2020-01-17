Всеукраинское объединение тренеров наградило лучшего наставника УПЛ 2019

Коуч «Десны» Александр Рябоконь опередил Луиша Каштру и Виктора Скрипника

  • 17.01.2020 01:12
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Всеукраинское объединение тренеров наградило лучшего наставника УПЛ 2019
© УПЛ
16 января Всеукраинское объединение тренеров по футболу наградило лауреатов по итогам прошлого года. Это уже третья такая ежегодная акция.
 
Наставник черниговской «Десны» Александр Рябоконь победил в номинации «Лучший тренер чемпионата УПЛ 2019», опередив «горняка» Луиша Каштру и коуча луганской «Зари» Виктора Скрипника.
 
Кроме Рябоконя, наградили Сергея Ковальца («Оболонь-Бровар», лучший в Первой лиге), Василия Малика («Нива» Тернополь, Вторая лига), Сергея Соловьева (любители) и Василия Ивегеша (студенты).
 
На торжественной гала-церемонии собралось несколько десятков личностей, известных и уважаемых в футболе Украины: тренеров, специалистов, функционеров, ветеранов. Фактическим модератором мероприятия был Николай Павлов – председатель Всеукраинского объединения тренеров по футболу.
 
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Источник — УПЛ

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