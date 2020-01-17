Всеукраинское объединение тренеров наградило лучшего наставника УПЛ 2019

16 января Всеукраинское объединение тренеров по футболу наградило лауреатов по итогам прошлого года. Это уже третья такая ежегодная акция.

Александр Рябоконь Наставник черниговской «Десны» победил в номинации «Лучший тренер чемпионата УПЛ 2019», опередив «горняка» Луиша Каштру и коуча луганской «Зари» Виктора Скрипника.

Кроме Рябоконя, наградили Сергея Ковальца («Оболонь-Бровар», лучший в Первой лиге), Василия Малика («Нива» Тернополь, Вторая лига), Сергея Соловьева (любители) и Василия Ивегеша (студенты).

На торжественной гала-церемонии собралось несколько десятков личностей, известных и уважаемых в футболе Украины: тренеров, специалистов, функционеров, ветеранов. Фактическим модератором мероприятия был Николай Павлов – председатель Всеукраинского объединения тренеров по футболу.