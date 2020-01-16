Лунин пропустил первый гол за Овьедо

Украинский вратарь не смог отразить пенальти в поединке с «Альмерией»

  • 16.01.2020 23:29
  • 1202 просмотра
  • 1 комментарий
Лунин пропустил первый гол за Овьедо
© ФК Овьедо. Андрей Лунин (справа)

20-летний украинский вратарь Андрей Лунин, который дебютировал в составе «Овьедо» в поединке 23-го тура Сегунды против «Альмерии», пропустил первый гол за свою новую команду.

На 62-й минуте встречи 20-летний уругвайский форвард «Альмерии» Дарвин Нуньес реализовал пенальти, сделав счет 1:0 в пользу своей команды.

Стоит отметить, что «Альмерия» занимает текущее второе место в Сегунде. «Овьедо» расположился на 17-й строчке турнирной таблицы.

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Источник — Sport.ua

(5 голосов)

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Комментарии
    salamanka1982
    online
      salamanka1982, 16.01.2020 23:51
    +2
    Ганьба!!!!😭
    Ссылка
    salamanka1982
    online
      salamanka1982, 16.01.2020 23:51
    +2
    Ганьба!!!!😭
    Ссылка
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