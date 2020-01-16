Лунин пропустил первый гол за Овьедо

20-летний украинский вратарь Андрей Лунин, который дебютировал в составе «Овьедо» в поединке 23-го тура Сегунды против «Альмерии», пропустил первый гол за свою новую команду.
На 62-й минуте встречи 20-летний уругвайский форвард «Альмерии» Дарвин Нуньес реализовал пенальти, сделав счет 1:0 в пользу своей команды.
Стоит отметить, что «Альмерия» занимает текущее второе место в Сегунде. «Овьедо» расположился на 17-й строчке турнирной таблицы.
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Источник — Sport.ua
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