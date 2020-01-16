Интер и Манчестер Юнайтед договорились о трансфере Янга

34-летний левый защитник «Манчестер Юнайтед» Эшли Янг перейдет в миланский «Интер».
Итальянский клуб купит футболиста за €1,5 миллиона без учета бонусов. Контракт будет рассчитан до лета 2021-го года. Сделка будет завершена в ближайшее время.
Янг защищает цвета «Манчестер Юнайтед» с 2011-го года. В текущем сезоне футболист провел за «красных дьяволов» 18 матчей во всех турнирах, где забил один гол и отдал одну результативную передачу.
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Источник — Sky Sports
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