Янг надеется на переход в Интер

34-летний английский защитник «Манчестер Юнайтед» Эшли Янг продолжает надеяться на переход в «Интер» несмотря на то, что миланский клуб готов подписать другого левого защитника.

«Интер» близок к подписанию контракта с 26-летним крайним защитником «Ромы» Леонардо Спинаццолой. Тем не менее, Янг уверен, что в итальянском клубе найдется место и для него.

Текущее соглашение Янга с «Манчестер Юнайтед» рассчитано до лета 2020-го года.

Янг защищает цвета «Манчестер Юнайтед» с 2011-го года. В текущем сезоне футболист провел за «красных дьяволов» 18 матчей во всех турнирах, где забил один гол и отдал одну результативную передачу.