Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Для Лунина самое важное — играть»

Специалист поделился мнением о переходе украинского вратаря в «Овьедо»

  • 16.01.2020 21:49
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Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Для Лунина самое важное — играть»
© Twitter. Евгений Левченко

Бывший футболист сборной Украины Евгений Левченко прокомментировал переход украинского голкипера «Реала» Андрея Лунина в «Овьедо» на правах аренды.

«Овьедо» находится не в лучшем положении, в конце турнирной таблицы. Команда играет не в самый лучший футбол и не ставит серьезных задач — это пугает. Поэтому переход из Ла Лиги в Сегунду для многих будет расценен как шаг назад. Но для Лунина самое важное сейчас — играть. Ему нужно как можно больше провести минут на футбольном поле. Да, отсутствие игровой практики может серьезно сказаться на Лунине и команде. Но я надеюсь, что Андрей ментально сильный парень и выдержит первые дни и недели, чтобы не сломаться и завоевать место в основном составе. Хотя у него будут довольно серьезные конкуренты. К примеру, Шампань — очень опытный вратарь», — считает Левченко.

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Источник — ТК Футбол

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