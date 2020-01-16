Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Для Лунина самое важное — играть»

Бывший футболист сборной Украины Евгений Левченко прокомментировал переход украинского голкипера «Реала» Андрея Лунина в «Овьедо» на правах аренды.

«Овьедо» находится не в лучшем положении, в конце турнирной таблицы. Команда играет не в самый лучший футбол и не ставит серьезных задач — это пугает. Поэтому переход из Ла Лиги в Сегунду для многих будет расценен как шаг назад. Но для Лунина самое важное сейчас — играть. Ему нужно как можно больше провести минут на футбольном поле. Да, отсутствие игровой практики может серьезно сказаться на Лунине и команде. Но я надеюсь, что Андрей ментально сильный парень и выдержит первые дни и недели, чтобы не сломаться и завоевать место в основном составе. Хотя у него будут довольно серьезные конкуренты. К примеру, Шампань — очень опытный вратарь», — считает Левченко.