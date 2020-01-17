В воскресенье, 19-го января, состоится матч двадцатого тура чемпионата Испании, в котором каталонская «Барселона» примет «Гранаду».
Поединок пройдет на стадионе «Камп Ноу». Стартовый свисток встречи прозвучит в 22:00 по киевскому времени.
«Барселона» – «Гранада». Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
В прямом эфире поединок «Барселона» – «Гранада» покажет телеканал «Футбол 2».
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Барселона» – «Гранада».
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Источник — Sport.ua
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