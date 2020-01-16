Йожеф САБО: «Молодые игроки Динамо не растут»

Бывший тренер киевского «Динамо» и сборной Украины Йожеф Сабо поделился мнением о последних кадровых изменениях в киевской команде.

— Как оцените последние кадровые изменения в «Динамо»? Например, уход Гармаша в аренду в «Ризеспор»?

— Откровенно говоря, жаль, что Гармаш ушел, он хороший футболист. Посмотрим, как он сумеет себя проявить в чемпионате Турции. Говорили также, что «Динамо» в межсезонье могут покинуть чуть ли не все легионеры, но я вижу, что почти все они отправились вчера на тренировочный сбор в Турцию.

— Да, но без Жерсона Родригеша...

— Я еще тогда удивлялся: зачем брать футболиста, который поменял уже несколько клубов в Европе. В Европе тренеры все прекрасно видят и понимают. Однако хочу сказать, что и молодые игроки «Динамо» не растут. Возможно, нужно находить других. Пока у «Динамо» не будет средней линии — никакого движения вперед не произойдет.

Посмотрите, Шевченко же удалось создать такую сильную линию полузащиты: Малиновский, Зинченко, Степаненко, Ярмоленко. Уверен, тот же Малиновский еще больше будет прогрессировать, он — думающий футболист. И Зинченко также должен вырасти.