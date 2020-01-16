Йожеф САБО: «Молодые игроки Динамо не растут»

Специалист прокомментировал кадровые изменения в киевской команде

  • 16.01.2020 20:25
  • 912 просмотров
  • 3 комментария
Йожеф САБО: «Молодые игроки Динамо не растут»
© ТК Футбол. Йожеф Сабо

Бывший тренер киевского «Динамо» и сборной Украины Йожеф Сабо поделился мнением о последних кадровых изменениях в киевской команде.

— Как оцените последние кадровые изменения в «Динамо»? Например, уход Гармаша в аренду в «Ризеспор»?
— Откровенно говоря, жаль, что Гармаш ушел, он хороший футболист. Посмотрим, как он сумеет себя проявить в чемпионате Турции. Говорили также, что «Динамо» в межсезонье могут покинуть чуть ли не все легионеры, но я вижу, что почти все они отправились вчера на тренировочный сбор в Турцию.

— Да, но без Жерсона Родригеша...
— Я еще тогда удивлялся: зачем брать футболиста, который поменял уже несколько клубов в Европе. В Европе тренеры все прекрасно видят и понимают. Однако хочу сказать, что и молодые игроки «Динамо» не растут. Возможно, нужно находить других. Пока у «Динамо» не будет средней линии — никакого движения вперед не произойдет.

Посмотрите, Шевченко же удалось создать такую сильную линию полузащиты: Малиновский, Зинченко, Степаненко, Ярмоленко. Уверен, тот же Малиновский еще больше будет прогрессировать, он — думающий футболист. И Зинченко также должен вырасти.

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Источник — Динамо Киев от Шурика

(5 голосов)

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Комментарии
    morozovkonstan
    online
      morozovkonstan, 16.01.2020 20:59
    0
    Парни, надеюсь и вас настигнет такое же счастье, как и меня. Оргазмы стали сильнее наверное в раз 100! Да и у партнёрши тоже! Как она орёт!!! Я просто шокирован. Да и выносливее стал в несколько раз и стояк каменный, нe упуcти свой шанc пoрадoвать сeбя и eё в пoстели, а вычитал здесь ---- http://szevs.2sms.ru
    Ссылка
    J0e777
    online
      J0e777, 16.01.2020 20:59
    0
    Forever_young_12, 16.01.2020 20:55
    Врачу Миронову нужно посоветовать давать игрокам для роста не мельдоний, а Растишку
    Судя по количеству пойманых игроков на допинге, то мельдоний добавляют в обед игрокам шахтера
    Ссылка
    Forever_young_12
    online
      Forever_young_12, 16.01.2020 20:55
    -1
    Врачу Миронову нужно посоветовать давать игрокам для роста не мельдоний, а Растишку
    Ссылка
    morozovkonstan
    online
      morozovkonstan, 16.01.2020 20:59
    0
    Парни, надеюсь и вас настигнет такое же счастье, как и меня. Оргазмы стали сильнее наверное в раз 100! Да и у партнёрши тоже! Как она орёт!!! Я просто шокирован. Да и выносливее стал в несколько раз и стояк каменный, нe упуcти свой шанc пoрадoвать сeбя и eё в пoстели, а вычитал здесь ---- http://szevs.2sms.ru
    Ссылка
    J0e777
    online
      J0e777, 16.01.2020 20:59
    0
    Forever_young_12, 16.01.2020 20:55
    Врачу Миронову нужно посоветовать давать игрокам для роста не мельдоний, а Растишку
    Судя по количеству пойманых игроков на допинге, то мельдоний добавляют в обед игрокам шахтера
    Ссылка
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