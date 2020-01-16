Сергей СТАХОВСКИЙ: «Люблю эту игру, даже если она разбивает мне сердце»

34-летний украинский теннисист Сергей Стаховский прокомментировал свой вылет с Australian Open. В финале квалификации украинский спортсмен проиграл 22-летнему чилийцу Алехандро Табило (6:2, 2:6, 3:6).
«Продолжаю любить эту игру… Даже если она постоянно разбивает мне сердце», — написал Стаховский в Instagram.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Instagram
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.