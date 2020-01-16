Сергей СТАХОВСКИЙ: «Люблю эту игру, даже если она разбивает мне сердце»

Украинский теннисист не сумел выйти в финал квалификации Australian Open

  • 16.01.2020 19:27
  • 369 просмотров
  • 1 комментарий
Сергей СТАХОВСКИЙ: «Люблю эту игру, даже если она разбивает мне сердце»
© ATP. Сергей Стаховский

34-летний украинский теннисист Сергей Стаховский прокомментировал свой вылет с Australian Open. В финале квалификации украинский спортсмен проиграл 22-летнему чилийцу Алехандро Табило (6:2, 2:6, 3:6).

«Продолжаю любить эту игру… Даже если она постоянно разбивает мне сердце», — написал Стаховский в Instagram.

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Источник — Instagram

(1 голос)

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Комментарии
    Al Zolo
    online
    Al Zolo, 16.01.2020 20:27
    0
    Сергей даже превзошел ожидания-не вылетел в 1 круге отбора
    Ссылка
    Al Zolo
    online
    Al Zolo, 16.01.2020 20:27
    0
    Сергей даже превзошел ожидания-не вылетел в 1 круге отбора
    Ссылка
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