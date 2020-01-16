В воскресенье, 19 января, «Милан» примет туринский «Удинезе» в рамках 20-го тура чемпионата Италии по футболу.
Встреча состоится в Милане на «Сан-Сиро». Начало поединка в 13:30 по киевскому времени.
«Милан» – «Удинезе». Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
В прямом эфире поединок покажет телеканал «Футбол 2».
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Источник — Sport.ua
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