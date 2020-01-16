Йожеф САБО: «Ярмоленко надо возвращаться в Украину»

Бывший главный тренер «Динамо» Йожеф Сабо поделился своим мнением по поводу будущего Андрея Ярмоленко:
— Ярмоленко все же должен показать свою цену. Потому что и в Германии, и в Англии его просто замучили — то он играет, то не играет. А футболист должен играть.
— Уже даже писали, что «Вест Хэм» может отдать Ярмоленко в аренду.
— Видите, значит, ему не подходит это. Нужно возвращаться в Украину и играть все время. Я удивляюсь, когда мне говорят, что это большие нагрузки, нужно давать время отдыхать. Какие нагрузки? А в «Манчестер Сити» или «Ливерпуле» не нагрузки? Посмотрите, как игроки Клоппа тянут весь этот сезон. Футболист должен играть — тогда он будет расти.
Если он будет сидеть на скамейке — ничего не будет. Выпускать на 10-15 минут на поле можно молодого футболиста, подпускать к первой команде. Тогда он будет расти.
Источник — Динамо Киев от Шурика
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