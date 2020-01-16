Йожеф САБО: «Ярмоленко надо возвращаться в Украину»

Экс-тренер «Динамо» - о будущем Андрея Ярмоленко

  • 16.01.2020 19:06
  • 1387 просмотров
  • 4 комментария
Йожеф САБО: «Ярмоленко надо возвращаться в Украину»
© dynamo.kiev.ua. Йожеф Сабо

Бывший главный тренер «Динамо» Йожеф Сабо поделился своим мнением по поводу будущего Андрея Ярмоленко:

— Ярмоленко все же должен показать свою цену. Потому что и в Германии, и в Англии его просто замучили — то он играет, то не играет. А футболист должен играть.

— Уже даже писали, что «Вест Хэм» может отдать Ярмоленко в аренду.
— Видите, значит, ему не подходит это. Нужно возвращаться в Украину и играть все время. Я удивляюсь, когда мне говорят, что это большие нагрузки, нужно давать время отдыхать. Какие нагрузки? А в «Манчестер Сити» или «Ливерпуле» не нагрузки? Посмотрите, как игроки Клоппа тянут весь этот сезон. Футболист должен играть — тогда он будет расти.

Если он будет сидеть на скамейке — ничего не будет. Выпускать на 10-15 минут на поле можно молодого футболиста, подпускать к первой команде. Тогда он будет расти.

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Источник — Динамо Киев от Шурика

(5 голосов)

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Комментарии
    BaZia
      BaZia, 16.01.2020 19:31
    0
    Уйти куда? В ДК он не нужен, нужно давать проявить себя другим игрокам. Заря, Шахтер?!)))
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 16.01.2020 19:29
    0
    common_sense, 16.01.2020 19:25
    гнать его со сборной надо! чтобы дошло до него пока не поздно, что работать нужно
    во-во, за то, что португальцам победный гол забил, - гнать поганой метлой
    Ссылка
    Антон Корзун
      Антон Корзун, 16.01.2020 19:28
    0
    Старий дзідзьо Йожеф правий .
    Ссылка
    common_sense
    online
      common_sense, 16.01.2020 19:25
    -3
    гнать его со сборной надо! чтобы дошло до него пока не поздно, что работать нужно
    Ссылка
    BaZia
      BaZia, 16.01.2020 19:31
    0
    Уйти куда? В ДК он не нужен, нужно давать проявить себя другим игрокам. Заря, Шахтер?!)))
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 16.01.2020 19:29
    0
    common_sense, 16.01.2020 19:25
    гнать его со сборной надо! чтобы дошло до него пока не поздно, что работать нужно
    во-во, за то, что португальцам победный гол забил, - гнать поганой метлой
    Ссылка
    Антон Корзун
      Антон Корзун, 16.01.2020 19:28
    0
    Старий дзідзьо Йожеф правий .
    Ссылка
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