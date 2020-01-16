Василий КРАВЕЦ: «Я вернулся в Луго, потому что это мой дом»

Украинский защитник Василий Кравец перешел из «Леганеса» в «Луго» в аренду до конца сезона.
За «Луго» украинский защитник уже выступал с 2017 по 2019 годы. После нового трансфера украинец рассказал:
«У меня были другие предложения, но президент клуба Тино позвонил мне, и я понял, что должен вернуться сюда, потому что это мой дом».
Кравец утром принимал участие в тренировке нового клуба и признался, что «уже сегодня готов играть».
Украинский защитник прокомментировал прогресс команды: «Я думаю, что нам повезло, потому что у нас хороший тренер и хорошая команда».
Источник — ФК Луго
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