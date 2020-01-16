Василий КРАВЕЦ: «Я вернулся в Луго, потому что это мой дом»

Украинский защитник перешел из «Леганеса» в «Луго» в аренду до конца сезона

  • 16.01.2020 17:25
  • 455 просмотров
  • 1 комментарий
Василий КРАВЕЦ: «Я вернулся в Луго, потому что это мой дом»
© ФК Луго. Василий Кравец

Украинский защитник Василий Кравец перешел из «Леганеса» в «Луго» в аренду до конца сезона.

За «Луго» украинский защитник уже выступал с 2017 по 2019 годы. После нового трансфера украинец рассказал:

«У меня были другие предложения, но президент клуба Тино позвонил мне, и я понял, что должен вернуться сюда, потому что это мой дом».

Кравец утром принимал участие в тренировке нового клуба и признался, что «уже сегодня готов играть».

Украинский защитник прокомментировал прогресс команды: «Я думаю, что нам повезло, потому что у нас хороший тренер и хорошая команда».

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Источник — ФК Луго

(2 голоса)

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Комментарии
    umnuy
    online
      umnuy, 16.01.2020 17:45
    0
    потому что ты слаб
    Ссылка
    umnuy
    online
      umnuy, 16.01.2020 17:45
    0
    потому что ты слаб
    Ссылка
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