Василий КРАВЕЦ: «Я вернулся в Луго, потому что это мой дом»

Украинский защитник Василий Кравец перешел из «Леганеса» в «Луго» в аренду до конца сезона.

За «Луго» украинский защитник уже выступал с 2017 по 2019 годы. После нового трансфера украинец рассказал:

«У меня были другие предложения, но президент клуба Тино позвонил мне, и я понял, что должен вернуться сюда, потому что это мой дом».

Кравец утром принимал участие в тренировке нового клуба и признался, что «уже сегодня готов играть».

Украинский защитник прокомментировал прогресс команды: «Я думаю, что нам повезло, потому что у нас хороший тренер и хорошая команда».