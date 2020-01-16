Вальверде не будет требовать у Барселоны деньги за разрыв контракта

14 января «Барселона» отправила в отставку главного тренера Эрнесто Вальверде. Это случилось за полгода до истечения контракта испанского специалиста.

Теперь стало известно о том, что Вальверде не будет требовать у «Барселоны» компенсацию за досрочное расторжение контракта. Он уже дал указание своего агенту не предъявлять клубу требований по выплате зарплаты за оставшиеся по контракту полгода.

Новым главным тренером «Барселоны» уже назначен Кике Сетьен.

Вальверде работал в «Барселоне» с лета 2017 года.