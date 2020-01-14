Барселона впервые за 17 лет посреди сезона отправила в отставку тренера

«Барселона» 14 января уволила главного тренера Эрнесто Вальверде. Вместо него команду возглавил Кике Сетьен, который подписал контракт до 2022 года.
Отметим, что «Барселона» впервые за 17 лет увольняет тренера посреди сезона. Последний раз такое случалось в 2003-м году, когда был уволен Луи ван Гал, а вместо него в клуб пришел Радомир Антич.
Напомним, что Вальверде работал с «Барселоной» с 2017 года. За это время команда дважды становилась чемпионом Испании, а также выиграла Кубок и Суперкубок Испании.
В этом сезоне команда после 19-ти туров занимает первое место в турнирной таблице Ла Лиги.
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Источник — As.com
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