Барселона впервые за 17 лет посреди сезона отправила в отставку тренера

Клуб покинул Эрнесто Вальверде

  • 14.01.2020 01:15
  • 295 просмотров
  • 1 комментарий
Барселона впервые за 17 лет посреди сезона отправила в отставку тренера
© УЕФА. Эрнесто Вальверде
«Барселона» 14 января уволила главного тренера Эрнесто Вальверде. Вместо него команду возглавил Кике Сетьен, который подписал контракт до 2022 года.
 
Отметим, что «Барселона» впервые за 17 лет увольняет тренера посреди сезона. Последний раз такое случалось в 2003-м году, когда был уволен Луи ван Гал, а вместо него в клуб пришел Радомир Антич.
 
Напомним, что Вальверде работал с «Барселоной» с 2017 года. За это время команда дважды становилась чемпионом Испании, а также выиграла Кубок и Суперкубок Испании.
 
В этом сезоне команда после 19-ти туров занимает первое место в турнирной таблице Ла Лиги.
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Источник — As.com

(3 голоса)

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Комментарии
    Футбол в квадрате
      Футбол в квадрате, 14.01.2020 01:27
    -1
    Логичнее было, его уволить еще после Ливера, в том году и не тянуть кота за... хвост!
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