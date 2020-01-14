Барселона впервые за 17 лет посреди сезона отправила в отставку тренера

«Барселона» 14 января уволила главного тренера Эрнесто Вальверде. Вместо него команду возглавил Кике Сетьен , который подписал контракт до 2022 года.

Отметим, что «Барселона» впервые за 17 лет увольняет тренера посреди сезона. Последний раз такое случалось в 2003-м году, когда был уволен Луи ван Гал, а вместо него в клуб пришел Радомир Антич.

Напомним, что Вальверде работал с «Барселоной» с 2017 года. За это время команда дважды становилась чемпионом Испании, а также выиграла Кубок и Суперкубок Испании.

В этом сезоне команда после 19-ти туров занимает первое место в турнирной таблице Ла Лиги.