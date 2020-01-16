Дарья ЛОПАТЕЦКАЯ: «Цель на 2020 год – чувствовать себя хорошо»

Сегодня Дарья Лопатецкая в первом раунде квалификации Australian Open-2020 обыграла Конни Перрен со счетом 6:2, 6:2.

16-летняя украинка, которая большую часть прошлого сезона пропустила из-за травмы колена, поделилась впечатлениями от матча:

«Начало матча вышло немного напряженным для меня, стартовые очки были непростыми. Но я довольна тем, как сумела справиться с этим напряжением сегодня.

Мое колено сегодня в порядке, посмотрим, как будет завтра. Я не чувствую боли и думаю я хорошо поработала. Но я также понимаю, что мне предстоит еще длинный путь к полноценному восстановлению, сейчас я использую защиту для колена на корте.

Какие у меня цели на этот год? Только одна - хорошо себя чувствовать. Я не хочу сейчас думать ни о чем другом, я просто хочу играть, не сталкиваясь с тем, что произошло. Никогда, никогда больше.

Нужно признать, что это было очень сложно. Это было межсезонье, которому не было конца. Когда я вышла на корт, через два месяца после операции, то мне казалось, что я маленькая девочка, которая первый раз играет в теннис.

У меня было несколько моментов, когда я спрашивала себя, смогу ли я играть снова в теннис на высоком уровне? Это были дни, которые я проводила по кругу между кортом и спортзалом. Сейчас я очень рада, что все это позади, и я выиграла свой первый матч на турнирах Большого Шлема».