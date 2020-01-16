Дарья ЛОПАТЕЦКАЯ: «Цель на 2020 год – чувствовать себя хорошо»

Украинка успешно стартовала в квалификации Australian Open-2020

  • 16.01.2020 15:30
  • 163 просмотра
  • 0 комментариев
Дарья ЛОПАТЕЦКАЯ: «Цель на 2020 год – чувствовать себя хорошо»
© ITF. Дарья Лопатецкая

Сегодня Дарья Лопатецкая в первом раунде квалификации Australian Open-2020 обыграла Конни Перрен со счетом 6:2, 6:2.

16-летняя украинка, которая большую часть прошлого сезона пропустила из-за травмы колена, поделилась впечатлениями от матча:

«Начало матча вышло немного напряженным для меня, стартовые очки были непростыми. Но я довольна тем, как сумела справиться с этим напряжением сегодня.

Мое колено сегодня в порядке, посмотрим, как будет завтра. Я не чувствую боли и думаю я хорошо поработала. Но я также понимаю, что мне предстоит еще длинный путь к полноценному восстановлению, сейчас я использую защиту для колена на корте.

Какие у меня цели на этот год? Только одна - хорошо себя чувствовать. Я не хочу сейчас думать ни о чем другом, я просто хочу играть, не сталкиваясь с тем, что произошло. Никогда, никогда больше.

Нужно признать, что это было очень сложно. Это было межсезонье, которому не было конца. Когда я вышла на корт, через два месяца после операции, то мне казалось, что я маленькая девочка, которая первый раз играет в теннис.

У меня было несколько моментов, когда я спрашивала себя, смогу ли я играть снова в теннис на высоком уровне? Это были дни, которые я проводила по кругу между кортом и спортзалом. Сейчас я очень рада, что все это позади, и я выиграла свой первый матч на турнирах Большого Шлема».

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Большой теннис Украины

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности