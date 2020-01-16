В пятницу, 17 января, в поединке 18-го тура АПЛ встретятся «Шальке» и «Боруссия М». Поединок пройдет в Гельзенкирхене на стадионе «Фельтинс Арена». Главный арбитр встречи Дениз Айтекин даст стартовый свисток в 21:30 по киевскому времени.

Шальке – Боруссия М. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии.

В прямом эфире поединок покажет телеканал «Футбол 2».