Australian Open. Расписание украинок на 17 января

В пятницу на корты Мельбурна выйдут две украинки

  • 16.01.2020 14:37
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Australian Open. Расписание украинок на 17 января
© ITF. Дарья Лопатецкая
В пятницу, 17 января, на Australian Open продолжатся матчи квалификации. 
 
В четвертый игровой день Украину на кортах Мельбурна представят две украинки, которые проведут матчи второго круга отборочного турнира.
 
Дарья Лопатецкая (№332 WTA) сыграет вторым запуском на пятом корте против десятой сеяной Кэти Макнелли из США (№117 WTA). Ориентировочное время начала – 02:30 по Киеву.
 
Четвертая сеяная Катарина Завацкая (№107 WTA) выйдет на корт третьим запуском на корте №10 против еще одной американки Сачии Викери (№151 WTA). Ориентировочное время начала – 04:00 по Киеву.
 
Отметим, что все остальные представители Украины в квалификации уже покинули турнир.
 
 
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Источник — Sport.ua

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