Australian Open. Расписание украинок на 17 января

В пятницу, 17 января, на Australian Open продолжатся матчи квалификации.

В четвертый игровой день Украину на кортах Мельбурна представят две украинки, которые проведут матчи второго круга отборочного турнира.

Дарья Лопатецкая (№332 WTA) сыграет вторым запуском на пятом корте против десятой сеяной Кэти Макнелли из США (№117 WTA). Ориентировочное время начала – 02:30 по Киеву.

Четвертая сеяная Катарина Завацкая (№107 WTA) выйдет на корт третьим запуском на корте №10 против еще одной американки Сачии Викери (№151 WTA). Ориентировочное время начала – 04:00 по Киеву.

Отметим, что все остальные представители Украины в квалификации уже покинули турнир.