Маурицио САРРИ: «Хочу помочь Роналду выиграть шестой Золотой мяч»

Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри заявил, что хочет помочь своему подопечному Криштиану Роналду выиграть еще один Золотой мяч:
«Я хотел бы помочь ему выиграть шестой Золотой мяч. Мне немного неприятно, что у кого-то на один приз больше.
В будущем Дибала способен побороться за Золотой мяч. В ближайшие годы он может оставить заметный след в мировом футболе».
Вчера «Ювентус» без Роналду разгромил «Удинезе» 4:0 в Кубке Италии. Португалец в матче участия не принимал из-за синусита.
Источник — Football-Italia
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