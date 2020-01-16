Маурицио САРРИ: «Хочу помочь Роналду выиграть шестой Золотой мяч»

Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри заявил, что хочет помочь своему подопечному Криштиану Роналду выиграть еще один Золотой мяч:

«Я хотел бы помочь ему выиграть шестой Золотой мяч. Мне немного неприятно, что у кого-то на один приз больше.

В будущем Дибала способен побороться за Золотой мяч. В ближайшие годы он может оставить заметный след в мировом футболе».

Вчера «Ювентус» без Роналду разгромил «Удинезе» 4:0 в Кубке Италии. Португалец в матче участия не принимал из-за синусита.