Кубок Италии. Ювентус разгромил Удинезе в 1/8 финала

В матче 1/8 финала Кубка Италии «Ювентус» дома разгромил «Удинезе» со счетом 4:0.
«Ювентус» - «Удинезе» - 4:0
Голы: 1:0 – 16 Игуаин, 2:0 – 26, пенальти Дибала, 3:0 – 57 Дибала, 4:0 – 61, пенальти Дуглас Коста.
«Ювентус» – Буффон, Данило, де Лигт, Алекс Сандро, Ругани, Бентанкур, Рабьо (Рэмзи, 71), Дуглас Коста (Куадрадо, 63), Бернардески, Игуаин, Дибала (Пьяца, 75).
«Удинезе» – Николас, Нюйтинк, Опоку, Де Майо, тер Авест, Яяло, Уолас (Фофана, 76), Сема (Ларсен, 62), Барак, Теодорчик (Лазанья, 46), Несторовски.
Предупреждение: Нюйтинк (60).
Источник — Sport.ua
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