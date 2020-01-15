Кубок Италии. Милан разгромил СПАЛ и вышел в четвертьфинал

Златан Ибрагимович провел весь матч на скамейке запасных

  • 15.01.2020 21:15
  • 996 просмотров
  • 4 комментария
Кубок Италии. Милан разгромил СПАЛ и вышел в четвертьфинал
© twitter.com/acmilan

В очередном матче 1/8 финала Кубка Италии «Милан» дома разгромил СПАЛ со счетом 3:0. Златан Ибрагимович провел весь матч в запасе.

«Милан» - СПАЛ – 3:0
Голы: 1:0 – 20 Пионтек, 2:0 – 44 Кастильехо, 3:0 – 66 Тео.

«Милан» – Доннарумма, Кьер (Габбия, 82), Тео, Конти, Романьоли, Крунич, Беннасер, Бонавентура (Лукас Пакета, 75), Кастильехо (Сусо, 64), Ребич, Пионтек.

СПАЛ – Бериша, Игор Жулио, Томович (Саламон, 65), Викари, Янкович (Валоти, 72), Дабо (Дзанкетта, 86), Тунев, Мурджа, Эспето, Палоски, Флоккари.

Предупреждения: Конти (33), Кастильехо (41), Мурджа (61), Игор Жулио (72), Саламон (84).

Ранее из Кубка Италии вылетела «Аталанта» Руслана Малиновского.

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    Maxim_kravets
    online
      Maxim_kravets, 15.01.2020 21:44
    0
    Zport., 15.01.2020 21:39
    Только Ибра не играл)
    В этом и смысл. Болельщиков на стадионе стало на тысяч 20 больше, игроки забегали, Сусо уселся на лавку и это Ибра даже не играл.
    Ссылка
    Zport.
    online
      Zport., 15.01.2020 21:40
    0
    Maxim_kravets, 15.01.2020 21:24
    Эффект Ибрагимовича
    Скорее эффект слабого соперника
    Ссылка
    Zport.
    online
      Zport., 15.01.2020 21:39
    0
    Maxim_kravets, 15.01.2020 21:24
    Эффект Ибрагимовича
    Только Ибра не играл)
    Ссылка
    Maxim_kravets
    online
      Maxim_kravets, 15.01.2020 21:24
    +1
    Эффект Ибрагимовича
    Ссылка
    Maxim_kravets
    online
      Maxim_kravets, 15.01.2020 21:24
    +1
    Эффект Ибрагимовича
    Ссылка
    Maxim_kravets
    online
      Maxim_kravets, 15.01.2020 21:44
    0
    Zport., 15.01.2020 21:39
    Только Ибра не играл)
    В этом и смысл. Болельщиков на стадионе стало на тысяч 20 больше, игроки забегали, Сусо уселся на лавку и это Ибра даже не играл.
    Ссылка
    Zport.
    online
      Zport., 15.01.2020 21:40
    0
    Maxim_kravets, 15.01.2020 21:24
    Эффект Ибрагимовича
    Скорее эффект слабого соперника
    Ссылка
    Zport.
    online
      Zport., 15.01.2020 21:39
    0
    Maxim_kravets, 15.01.2020 21:24
    Эффект Ибрагимовича
    Только Ибра не играл)
    Ссылка
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