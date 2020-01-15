Кубок Италии. Милан разгромил СПАЛ и вышел в четвертьфинал

В очередном матче 1/8 финала Кубка Италии «Милан» дома разгромил СПАЛ со счетом 3:0. Златан Ибрагимович провел весь матч в запасе.
«Милан» - СПАЛ – 3:0
Голы: 1:0 – 20 Пионтек, 2:0 – 44 Кастильехо, 3:0 – 66 Тео.
«Милан» – Доннарумма, Кьер (Габбия, 82), Тео, Конти, Романьоли, Крунич, Беннасер, Бонавентура (Лукас Пакета, 75), Кастильехо (Сусо, 64), Ребич, Пионтек.
СПАЛ – Бериша, Игор Жулио, Томович (Саламон, 65), Викари, Янкович (Валоти, 72), Дабо (Дзанкетта, 86), Тунев, Мурджа, Эспето, Палоски, Флоккари.
Предупреждения: Конти (33), Кастильехо (41), Мурджа (61), Игор Жулио (72), Саламон (84).
Ранее из Кубка Италии вылетела «Аталанта» Руслана Малиновского.
Источник — Sport.ua
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