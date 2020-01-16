Днепр-1 назвал соперников на зимнем сборе

Главный тренер «Днепра-1» Дмитрий Михайленко назвал соперников, с которыми украинский клуб сыграет в зимнее межсезонье.
24.01 - «Днепр-1» (Украина) – «Аустрия» (Австрия)
27.01 - «Днепр-1» (Украина) – «Ягеллония» (Польша)
30.01 - «Днепр-1» (Украина) – «Сигма» (Чехия)
01.02 - «Днепр-1» (Украина) – «Бачка Топола» (Сербия)
По словам Михайленко, возможно и проведение пятого контрольного поединка, о котором сообщат позднее.
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Источник — СК Днепр-1
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