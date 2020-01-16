ВИДЕО. Великолепный розыгрыш в матче Ястремская – Векич

В ночь со среды на четверг вторая ракетка Украины Даяна Ястремская (№24 WTA) выиграла третий матч на хардовом Премьере в Аделаиде.
В 1/4 финала 19-летняя украинка в двух сетах обыграла хорватку Донну Векич, продемонстрировав очень высокий уровень тенниса.
Вашему вниманию один из розыгрышей матча.
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Источник — Tennis Ukraine
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