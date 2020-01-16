Горан Попов стал футбольным агентом

Бывший защитник киевского «Динамо» уже оформил первый трансфер

  • 16.01.2020 12:41
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Горан Попов стал футбольным агентом
© ФК Динамо. Горан Попов
Бывший защитник киевского «Динамо» Горан Попов стал профессиональным футбольным агентом. 
 
35-летний македонец устроился в агентскую компанию «More than sport», и  вчера оформил свой первый трансфер.
 
На правах аренды Горан успешно перевёл в польскую «Ягеллонию» македонского вратаря лондонского «Арсенала» Деяна Илиева.
 
Горан Попов защищал цвета «Динамо» в период с 2010 по 2014 годы. В составе «бело-синих» провел 56 матчей, забил 2 гола и отдал 3 ассиста.
 
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Источник — Sport.ua

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