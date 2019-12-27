Горан ПОПОВ: «Ярмоленко будет играть в Вест Хэме до конца карьеры»

Экс-защитник «Динамо» и «Вест Бромвич Альбион» не считает, что большие зарплаты в Украине мешали украинским игрокам переезжать за границу.

«Ярмоленко же уехал. При этом в «Боруссии» у него был такой же контракт, как в «Динамо». Знаю это, он перешел туда через моего агента. Но он хотел попробовать поиграть в Германии, Англии. Мы виделись, когда сборная Украины играла в Македонии. Говорил с Гармашем, Рыбалкой, Ярмоленко. Сказал им, что нужно поиграть в премьер-лиге, чтобы почувствовать атмосферу футбола. Там люди живут футболом. На каждую игру полные стадионы – этого не увидишь в Украине. И Ярмоленко уехал. Думаю, он будет оставаться в «Вест Хэме» до конца карьеры. Может, на год-два еще вернется в «Динамо». Он сам решит.

Другие не уезжают, у них хорошая зарплата, не знают английского. Если бы они разговаривали, то будет очень легко – и играть в футбол, и общаться с тренерами и партнерами по команде. Главный фактор – это язык», - сказал Попов.

Горан Попов выступал в «Динамо» с 2010-го по 2014-й год. С 2013-го по 2014-й год Попов выступал в аренде в составе «Вест Бромвич Альбион».