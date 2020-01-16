Аделаида. Стали известны пары полуфиналисток

На турнире категории Премьер в Аделаиде состоялись все матча четвертьфинальной стадии.
Украинка Даяна Ястремская первой добыла путевку в полуфинал, где она сыграет против Арины Соболенко из Беларуси.
Во втором матче сразятся первая ракетка мира Эшли Барти и набравшая великолепную форму американка Даниэль Коллинс.
Аделаида. 1/4 финала
Даяна Ястремская (Украина) – Донна Векич (Хорватия) – 6:4, 6:3
Арина Соболенко (Беларусь) – Симона Халеп (Румыния) – 6:4, 6:2
Даниэль Коллинс (США) – Белинда Бенчич (Швейцария) – 6:3, 6:1
Эшли Барти (Австралия) – Маркета Вондроушова (Чехия) – 6:3, 6:3
Пары полуфиналов
Ястремская – Соболенко
Коллинс – Барти
Коллинс – Барти
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Источник — Sport.ua
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