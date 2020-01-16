Аделаида. Стали известны пары полуфиналисток

Даяна Ястремская продолжает борьбу за титул

  • 16.01.2020 11:55
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Аделаида. Стали известны пары полуфиналисток
© WTA. Даяна Ястремская
На турнире категории Премьер в Аделаиде состоялись все матча четвертьфинальной стадии.
 
Украинка Даяна Ястремская первой добыла путевку в полуфинал, где она сыграет против  Арины Соболенко из Беларуси.
 
Во втором матче сразятся первая ракетка мира Эшли Барти и набравшая великолепную форму американка Даниэль Коллинс.
 
Аделаида. 1/4 финала 
 
Даяна Ястремская (Украина) – Донна Векич (Хорватия) – 6:4, 6:3
Арина Соболенко (Беларусь) – Симона Халеп (Румыния) – 6:4, 6:2
Даниэль Коллинс (США) – Белинда Бенчич (Швейцария) – 6:3, 6:1
Эшли Барти (Австралия) – Маркета Вондроушова (Чехия) – 6:3, 6:3
 
Пары полуфиналов
 
Ястремская – Соболенко
Коллинс – Барти
 
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Источник — Sport.ua

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