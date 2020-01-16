Вкусно и полезно. Стали известны режимы питания и меню Криштиану Роналду

Одним из главных ключей к успеху, которого Криштиану Роналду добился в своей карьере, является диета, которой всегда придерживается португальский футболист.

Стало известно, что 34-летний Роналду питается до шести раз в день, а рыба составляет основу его диеты. Рыба-меч, тунец и треска – любимая пища португальца. Среди мяса выделяется курица, которую Криштиану считает волшебной пищей из-за высокого содержания белка и низкого содержания жира.

На завтрак Криштиану Роналду обычно предпочитает ветчину с сыром и нежирный йогурт. В течение дня для перекусов португалец использует тосты с авокадо.

Первый обед обычно состоит из курицы и салата, второй – из рыбы (например, тунца) с салатом, яйцами и оливками. На ужин Роналду чаще всего потребляет мясо или рыбу, причем обычно делает два вечерних приема пищи.

Кроме того, Роналду любит спать восемь часов в день и находить время для отдыха в течение дня. Примерно пять часов у Криштиану уходит на легкий сон в дневное время. Все это сочетается с усердной работой в тренажерном зале. Бассейн и пилатес – еще одни любимые увлечения португальской звезды, которые делают его на 100% готовым к демонстрации сил на футбольном поле.