Арсенал хочет подписать Курзава

Защитник ПСЖ Лайвин Курзава может продолжить карьеру в Англии.
К 27-летнему футболисту проявляет интерес «Арсенал». Переход может состояться уже этой зимой. Напомним, что контракт игрока с парижанами истекает следующим летом.
В этом сезоне Курзава провел 14 матчей за ПСЖ.
Ранее сообщалось, что «Арсенал» хочет купить Джона Стоунза.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — RMC
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.