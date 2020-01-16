Арсенал хочет подписать Курзава

Защитник ПСЖ Лайвин Курзава может продолжить карьеру в Англии.

К 27-летнему футболисту проявляет интерес «Арсенал». Переход может состояться уже этой зимой. Напомним, что контракт игрока с парижанами истекает следующим летом.

В этом сезоне Курзава провел 14 матчей за ПСЖ.