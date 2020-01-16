Даяна ЯСТРЕМСКАЯ: «В полуфинале хотела сыграть против Халеп»

Украинская теннисистка сыграет в полуфинале

  • 16.01.2020 08:29
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Даяна ЯСТРЕМСКАЯ: «В полуфинале хотела сыграть против Халеп»
© twitter.com/WTA

Украинская теннисистка Даяна Ястремская вышла в полуфинал турнира Премьер в Аделаиде, где сыграет против Арины Соболенко.

Сама Даяна хотела другую соперницу.

«Я очень довольна победой в четвертьфинале. Была сконцентрирована на каждом розыгрыше - и вот результат. Новый тренер? Пока все хорошо. Я благодарна Саше Баину за работу в межсезонье. Пока все неплохо».

«Цели на сезон? Не хочу их раскрывать. Надеюсь, вы все увидите в течение года. Что касается соперницы по полуфиналу, то я бы предпочла сыграть с Халеп. Я просто с ней раньше не играла», - сказала Ястремская.

Ранее Даяна и Соболенко встречались дважды, и две победы одержала Ястремская.

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Источник — WTA

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