Даяна ЯСТРЕМСКАЯ: «В полуфинале хотела сыграть против Халеп»

Украинская теннисистка Даяна Ястремская вышла в полуфинал турнира Премьер в Аделаиде, где сыграет против Арины Соболенко.

Сама Даяна хотела другую соперницу.

«Я очень довольна победой в четвертьфинале. Была сконцентрирована на каждом розыгрыше - и вот результат. Новый тренер? Пока все хорошо. Я благодарна Саше Баину за работу в межсезонье. Пока все неплохо».

«Цели на сезон? Не хочу их раскрывать. Надеюсь, вы все увидите в течение года. Что касается соперницы по полуфиналу, то я бы предпочла сыграть с Халеп. Я просто с ней раньше не играла», - сказала Ястремская.

Ранее Даяна и Соболенко встречались дважды, и две победы одержала Ястремская.