ВИДЕО. Как Ястремская обыграла Векич

19-летняя украинская теннисистка Даяна Ястремская обыграла 23-летнюю хорватку Донну Векич в 1/4 финала турнира в австралийской Аделаиде.
Предлагаем вашему вниманию видеообзор поединка.
Ястремская — Векич — 6:4, 6:3
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Источник — WTA
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