Тоттенхэм не сможет подписать экс-игрока Спартака

Лондонский «Тоттенхэм» не сможет подписать 28-летнего форварда «Порту» и сборной Кабо-Верде Зе Луиша, который ранее защищал цвета московского «Спартака».

Сделка не состоится из-за проблем футболиста с получением разрешения на работу в Англии. Зе Луиш был предложен «Тоттенхэму» после того, как 26-летний английский форвард «шпор» Гарри Кейн выбыл на долгий срок из-за травмы.

Зе Луиш защищает цвета «Порту» с лета 2019-го года после перехода из московского «Спартака». В текущем сезоне нападающий провел за португальский клуб 20 матчей во всех турнирах, где забил 8 мячей. Ориентировочная стоимость Зе Луиша составляет €10 миллионов.

За «Спартак» Зе Луиш выступал с лета 2015-го года.