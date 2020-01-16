Наполи подписал полузащитника Сельты Лоботку

Итальянский «Наполи» выкупил у «Сельты» контракт 25-летнего словацкого хавбека Станислава Лоботки.

Сумма сделки составила €20 миллионов. Контракт футболиста с «Наполи» рассчитан до лета 2024-го года.

В текущем сезоне Лоботка, выступающий на позиции опорного полузащитника, провел за «Сельту» 17 матчей во всех турнирах.

В активе Станислава 22 матча в составе сборной Словакии по футболу, где он забил 3 мяча.