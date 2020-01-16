Наполи подписал полузащитника Сельты Лоботку

Итальянский «Наполи» выкупил у «Сельты» контракт 25-летнего словацкого хавбека Станислава Лоботки.
Сумма сделки составила €20 миллионов. Контракт футболиста с «Наполи» рассчитан до лета 2024-го года.
В текущем сезоне Лоботка, выступающий на позиции опорного полузащитника, провел за «Сельту» 17 матчей во всех турнирах.
В активе Станислава 22 матча в составе сборной Словакии по футболу, где он забил 3 мяча.
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Источник — ФК Наполи
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