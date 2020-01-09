Наполи покупает Лоботку за €25 миллионов

Итальянский «Наполи» договорился с испанской «Сельтой» о покупке 25-летнего опорного полузащитника сборной Словакии Станислава Лоботки.

Сумма сделки составит €25 миллионов с учетом бонусов.

Лоботка защищает цвета «Сельты» с лета 2017-го года после перехода из «Норшелланна». В текущем сезоне футболист провел за испанский клуб 17 матчей в Ла Лиге.

В активе Станислава 22 матча за сборную Словакии, где он забил 3 мяча.