Наполи покупает Лоботку за €25 миллионов

Итальянский «Наполи» договорился с испанской «Сельтой» о покупке 25-летнего опорного полузащитника сборной Словакии Станислава Лоботки.
Сумма сделки составит €25 миллионов с учетом бонусов.
Лоботка защищает цвета «Сельты» с лета 2017-го года после перехода из «Норшелланна». В текущем сезоне футболист провел за испанский клуб 17 матчей в Ла Лиге.
В активе Станислава 22 матча за сборную Словакии, где он забил 3 мяча.
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Источник — Calciomercato
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